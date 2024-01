Embracer Group: 3D Realms e Slipgate Ironworks licenziano altri sviluppatori e cancellano due giochi

Subito dopo Capodanno, 3D Realms e Slipgate Ironworks hanno licenziato altri sviluppatori, cancellando due giochi in sviluppo. I nuovi licenziamenti fanno seguito a quelli pre natalizi. Da sottolineare come le due compagnie siano di proprietà di Embracer Group, il gigante dai piedi d'argilla che sta attuando una profonda e drammatica ristrutturazione della sua forza lavoro, dopo il mancato accordo con il fondo arabo per i videogiochi di Bin Salman che gli avrebbe consentito di incamerare 2 miliardi di dollari di finanziamenti.