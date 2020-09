Empire of Sin: una data di uscita per lo strategico di Romero Games

Empire of Sin ha una data di uscita fissata per l'1 dicembre 2020, annunciata da Romero Games in questi giorni insieme a un nuovo trailer dedicato ai preorder, che svela appunto il prossimo arrivo del particolare strategico sulla malavita organizzata degli anni 20.

Empire of Sin ripropone le guerre per il controllo del commercio di alcolici e gioco d'azzardo durante l'era del proibizionismo negli anni 20 a Chicago, utilizzando questa particolare ambientazione per mettere in scena uno strategico incentrato su vari personaggi celebri dell'epoca.

Nel gioco ci troviamo dunque a interpretare un capo della malavita come Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau e mettere insieme una gang in grado di combattere per conquistare sempre maggior prestigio e infine dominare la città.

Empire of Sin si sviluppa dunque secondo tre direttrici principali: