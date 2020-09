Beyond Good and Evil 2 procede bene, lo sviluppo continua anche senza Ancel, dice Ubisoft

Beyond Good and Evil 2 sta bene e lo sviluppo procede, questo è quanto Ubisoft ha tenuto a specificare dopo il saluto di Michel Ancel che ha deciso di abbandonare il mondo dello sviluppo videoludico per dedicarsi alla "vita selvaggia".

Come abbiamo riportato poco fa, il creatore di Rayman lascia il mondo dei videogiochi e va in pensione: con un saluto improvviso rivolto a tutti, Michel Ancel ha deciso di abbandonare il suo ruolo di sviluppatore dopo oltre trent'anni nell'industria per dedicarsi a qualcosa di completamente diverso, lasciando qualche dubbio sullo stato dei lavori avviati, in particolare Beyond Good and Evil 2 e Wild.

Sul primo, tuttavia, Ubisoft ha tenuto a specificare che le cose stanno comunque procedendo: "Beyond Good and Evil 2 è ben avviato e siamo attualmente concentrati sul suo sviluppo e sul raggiungimento delle varie milestone previste per la produzione", ha riferito la compagnia, rassicurando dunque sullo stato di salute del progetto.

"Come ha riferito Michel, non era più direttamente coinvolto da tempo nello sviluppo di Beyond Good & Evil 2, con il team che è concentrato sulla costruzione del gioco sulle solide fondamenta creative che lui ha contribuito a stabilire. Tutto il team è impegnato nello sviluppo di un action adventure next-gen destinato ad essere un prodotto di punta. Recentemente abbiamo raggiunto un importante traguardo interno, completando una build che prova la consistenza della nostra Space Pirate Fantasy e offre ore di gameplay e un incredibile livello di libertà in un sandbox online seamless".

Questo è quanto riferito da Ubisoft, che ha confermato come Beyond Good & Evil 2 stia comunque continuando il suo percorso anche senza Ancel. Ubisoft spera inoltre di poter mostrare il gioco in azione nel prossimo periodo, ma ci sarà ancora da aspettare un po', considerando che fino al 2021 difficilmente lo potremo vedere. Come riferito di recente, il gioco è considerato una produzione "quadrupla A" da Ubisoft.