È morto Ennio Morricone, compositore leggendario citato anche da Hideo Kojima

È morto il maestro Ennio Morricone, compositore leggendario a cui dobbiamo alcune delle più straorinarie colonne sonore di sempre, citato nel mondo dei videogame in particolare da Hideo Kojima.

Il game designer giapponese ha infatti voluto inserire il brano Here's to You nella soundtrack di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, contribuendo in tal modo anche a far riscoprire la storia di Sacco e Vanzetti.

Le composizioni di Morricone hanno trovato posto anche in racer come Blur e S.C.A.R. - Squadra Corse Alfa Romeo, nonché nello sparatutto Darkwatch: Curse of the West.

La fama internazionale di Ennio Morricone deriva in particolare dalla sua prolifica collaborazione con il regista Sergio Leone, per cui ha realizzato colonne sonore indimenticabili come quella di "Per un pugno di dollari" e "Il buono, il brutto, il cattivo".

Morricone ha vinto un premio Oscar alla carriera nel 2007 e uno per la miglior colonna sonora per The Hateful Eight di Quentin Tarantino.