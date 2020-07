TIM Supreme New e Steel Pro disponibili: minuti illimitati e 50GB da 5,99 euro

La calda estate degli operatori italiani di telefonia mobile è cominciata, e verrà combattuta a colpi di offerte convenienti. Da oggi, lunedì 6 luglio 2020, tornano disponibili alcuni pacchetti di TIM decisamente interessanti: offerte operator attack, note come TIM Supreme New e TIM Steel Pro.

Cominciamo da TIM Supreme New, che propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile) e 50 GIGA di internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload; il tutto al prezzo di abbonamento mensile pari a 5,99 euro. Sarà sufficiente trovare un negozio TIM su territorio nazionale che abbia a disposizione delle SIM con l'offerta in questione già preattivata.

TIM Supreme New è un'offerta rivolta ai nuovi clienti TIM che provengono da iliad e altri operatori virtuali, come PosteMobile e 1Mobile. Importante allora tenere a mente tutti i clienti che saranno invece esclusi: cioè quelli che provengono da Fastweb, Kena Mobile, Ho Mobile, Lyca Mobile e Very Mobile.

Ma ecco che scende in campo, di conseguenza, TIM Steel Pro: questa seconda offerta operator attack sarà disponibile per i clienti che arrivano da Fastweb e da operatori virtuali sotto rete TIM, con l'eccezione di Kena Mobile. I contenuti prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GIGA di internet in 4G, fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, al prezzo mensile di 7,99 euro.

Vi interessano le offerte di cui vi abbiamo parlato? Ne approfitterete per passare a TIM? Oppure siete ancora scossi dal blitz presso la sede di Wind, che potrebbe mostrare i suoi effetti anche verso Vodafone e TIM?