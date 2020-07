Giochi PS4: F1 2020 e Sword Art Online: Alicization Lycoris (settimana 6 luglio 2020)

La settimana del 6 luglio 2020 è ufficialmente cominciata, e comincia anche la nostra opera di segnalazione: in questo rapido articolo, ad esempio, vi mostreremo tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni. Il vostro portafogli sarà al sicuro? Dipende dal genere che preferite.

La settimana del 6 luglio 2020 vedrà l'arrivo su PlayStation 4, innanzitutto, di F1 2020. "F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA Formula One World Championship 2020, sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima volta, su Google Stadia. F1 2020 offre per la prima volta "Il mio Team". Questa nuova, importante modalità di gioco, consente ai giocatori di creare il proprio team di F1 e di prendere posto accanto alla line-up 2020 programmata, con una nuova esperienza di driver-manager che offre una visione unica del mondo della F1". Il provato di F1 2020 è già disponibile sulle nostre pagine, dategli un'occhiata.

Un'altra uscita di rilievo su PlayStation 4 prevista in settimana è Sword Art Online: Alicization Lycoris (arriverà il 10 luglio 2020). "SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris, l'ultimo gioco basato su una delle più famose storie anime mai concepite, ti trasporterà nell'incredibile mondo virtuale di "Underworld", ambientato nell'arco narrativo di Alicization. Entra in un mondo pervaso dall'essenza unica della grafica JRPG e gioca nei panni del protagonista Kirito. Immergiti completamente in un'entusiasmante battaglia infinita ricca d'azione con un gameplay altamente evoluto". Anche il provato di Sword Art Online: Alicization Lycoris è già disponibile sulle nostre pagine.

Infine, ecco un elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 6 luglio 2020, tutti ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.