Epic Games Store: aumentano utenti e vendite di giochi third party, calano i first party

Epic Games ha pubblicato il resoconto annuale di Epic Games Store, che dimostra un incremento in utenti e vendite di giochi third party sulla piattaforma nel corso del 2022, con un lieve calo per quanto riguarda la spesa generale comprese le vendite da titoli first party.

In base a quanto riferito da Epic Games, nel 2022 la base ha superato quota 230 milioni di utenti su PC, dimostrando un aumento di 36 milioni rispetto al 2021, per un totale di 723 milioni di utenti in totale su qualsiasi piattaforma. Gli utenti attivi giornalieri sono stati 34,3 milioni nel corso del 2022 e quelli mensili 68 milioni, anche questi in crescita rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le vendite, i giocatori hanno speso 355 milioni di dollari in applicazioni e giochi di terze parti, facendo segnare un aumento del 18% se paragonato all'anno precedente. Se si prendono in considerazione anche i giochi first party di Epic Games, nel 2022 i giocatori hanno speso 820 milioni di dollari, ossia il 2% in meno rispetto al 2021.

Nel 2022, publisher e sviluppatori hanno inoltre pubblicato 626 nuovi giochi per PC su Epic Games Store, portando il numero totale di titoli in catalogo a quota 1548. Si tratta di un dato superiore rispetto a quello degli anni precedenti, dimostrando una crescita anche sul fronte dell'offerta di giochi attraverso lo store dal 2021 a oggi.

Per quanto riguarda spesa e tempo di gioco, i titoli più in alto in classifica sono Genshin Impact, Rocket League, Tiny Tina's Wonderlands, GTA V e Fortnite. Per il resto, la compagnia ha confermato giochi gratis anche nel 2023.