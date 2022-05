F1 22, nuovi dettagli su cross-play, safety car e circuiti classici

F1 22 sarà disponibile dal 1 luglio e introdurrà alcune interessanti novità, fra cui la possibilità di guidare i due modelli di safety car presenti nel gioco. Si è parlato inoltre di cross-play e circuiti classici.

Come abbiamo scritto nella nuova anteprima di F1 22, la prossima edizione del racer targato Codemasters consentirà di mettersi alla guida anche delle due safety car, Mercedes e Aston Martin, durante le prove a tempo ma non nelle gare ufficiali: un simpatico extra per permetterci di provare le vetture in questione.

In secondo luogo, la funzionalità cross-play per giocare con utenti di altre piattaforme sarà disponibile ma solo dopo il lancio: a causa di una serie di problemi tecnici, gli sviluppatori non sono riusciti a implementare questa feature in tempo per il debutto di luglio.

Infine il nostro Peter Vogric ha chiesto ai ragazzi di Codemasters se sarà possibile rivedere i circuiti classici, quelli non più presenti nel calendario a partire dal campionato di Formula Uno del 2022.

Non c'è stata una risposta precisa, ma gli autori hanno detto di "restare sintonizzati" per eventuali dettagli in tal senso: una dichiarazione che non può che far crescere l'attesa nei confronti del gioco, come detto in arrivo il 1 luglio su PC, PlayStation e Xbox.