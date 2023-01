Factorio ha venduto 3,5 milioni di copie

Factorio, simulatore gestionale di costruzione di fabbriche, ha venduto più di 3,5 milioni di copie, stando agli ultimi dati diramati dalla software house Wube Software per la fine dell'anno 2022. Si tratta di un dato eccellente per un gioco che in partenza non puntava certo a un pubblico così vasto.

Wube: "Quest'anno le vendite hanno raggiunto un altro traguardo, con 3,5 milioni di copie superate a Natale. Stiamo registrando delle vendite solide e costanti di circa 500.000 copie ogni anno, che guardate in retrospettiva convalidano la nostra politica di non fare offerte che abbiamo tenuto sin dal lancio su Steam nel 2016."

Il post del blog con il dato anticipa anche l'arrivo di un'espansione del gioco, di cui però non vengono forniti dettagli, a parte l'aspetto di alcune nuove icone, visibili nell'immagine di introduzione dell'articolo.

Tornando a parlare di vendite, Wube ha espresso soddisfazione anche per quelle delle versione Nintendo Switch, che finora ha venduto 40.000 copie, più di quanto fosse atteso. Da notare che il 40% delle vendite Switch è stato fatto in Giappone.

Attualmente il team di sviluppo sta lavorando al supporto completo del controller per la versione PC, così da rendere il gioco compatibile con Steam Deck, e all'aggiunta del supporto per mouse e tastiera alla versione Nintendo Switch.