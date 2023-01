Persona 3: Atlus sta ancora lavorando a un remake, secondo un leaker

A quanto pare i rumor relativi a un remake completo di Persona 3 continuano. La stessa fonte che aveva svelato il progetto mesi fa ha ribadito che Atlus sta continuando i lavori sul progetto, spiegando anche il lancio imminente della versione versione rimasterizzata di Persona 3 Portable per console e PC non frena in alcun modo i piani della compagnia.

Il leaker in questione è "lolilolailo" e gode di una certa credibilità dato che è la stessa gola profonda che aveva svelato in tempi non sospetti l'approdo di Persona 3, 4 e 5 su Game Pass. A settembre aveva dichiarato che Atlus stava lavorando a un remake di Persona 3 che avrà un comparto grafico equiparabile a quello di Persona 5, introducendo inoltre una serie di modifiche al gameplay per ammodernarlo.

Ora il leaker non solo ha ribadito l'esistenza del progetto, ma ha spiegato anche che a suo avviso la strategia di Atlus da un punto di vista strettamente commerciale ha perfettamente senso, "perché Persona 3 Portable è un porting economico di un gioco PSP, come Persona 4 Golden. Sono soldi facili e puoi portare l'"intera" saga (perché, siamo onesti, Persona 1 e 2 non esistono) su nuove console", ha detto lolilolailo.

"Persona 3 Remake è come Persona 5, sia dal punto di vista grafico che delle novità quality of life. E i contenuti (o la loro mancanza) potrebbero non accontentare tutti i fan, quindi in quel caso avrebbero ancora Persona 3 Portable. Inoltre, stiamo parlando di Atlus".

Persona 3

A rafforzare le teorie del leaker, vi ricordiamo che stando a un sondaggio Persona 2 e 3 sono i giochi della serie Atlus di cui i fan sperano maggiormente un rifacimento, il che quindi darebbe senso a un possibile remake del terzo capitolo.

C'è da dire che al momento non sappiamo (se e) quando il presunto remake di Persona 3 arriverà nei negozi. Potrebbe accadere ad esempio tra un paio di anni e in tal caso l'operazione potrebbe apparire meno controversa di quanto non lo sia ora a pochi giorni dal lancio della versione rimasterizzata di Persona 3 Portable, attesa su PC, console e Game Pass il 19 gennaio. In ogni caso per il momento prendete tutte le indiscrezioni qui sopra con le pinze.

Con l'inizio del nuovo anno Atlus ha svelato che ha in programma di svelare diversi giochi inediti nel corso del 2023.