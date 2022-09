Persona 3: Atlus sta sviluppando un remake, secondo un insider

Stando a un rumor, Atlus potrebbe essere al lavoro su un remake di Persona 3 che avrà un comparto grafico equiparabile a quello di Persona 5, introducendo inoltre una serie di modifiche al gameplay per ammodernarlo.

L'indiscrezione è stata lanciata nel forum di ResetEra da "lolilolailo", utente che lo scorso ha svelato in anticipo l'arrivo di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Xbox Game Pass, dunque una fonte da prendere quantomeno in considerazione, per quanto in ogni caso raccomandiamo di prendere questa informazione con le pinze.

Tra l'altro Persona 3 stando a un recente sondaggio ufficiale di Atlus è il gioco di cui i fan della serie desidererebbero maggiormente un remake assieme a Persona 2, dunque un'operazione simile potrebbe essere sensata sotto certi punti di vista.

Persona 3

Tuttavia come sappiamo Persona 3 Portable arriverà su su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4 nel corso del 2023, dunque ci sembra improbabile che Atlus pubblichi a stretto giro una versione semi-rimasterizzata e un remake dello stesso gioco. Detto questo per quanto ne sappiamo i lavori su questo presunto rifacimento potrebbero essere ancora nelle fasi iniziali e quindi l'uscita potrebbe essere ancora piuttosto lontana. Staremo a vedere.