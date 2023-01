Spike Chunsoft: grosso progetto svelato nel corso del 2023

Nel corso del 2023, l'editore Spike Chunsoft, la cui serie più celebre è probabilmente quella Danganronpa, svelerà un grosso progetto. L'annuncio, se così vogliamo chiamarlo, è stato fatto sulle pagine della rivista giapponese Famitsu, per celebrare il nuovo anno.

Ora, non ci sono informazioni di sorta su cosa potrebbe essere. Si parla semplicemente di un gioco non annunciato che viene definito di grosso calibro, ma non viene fatta menzione del genere o di qualsivoglia altro dettaglio. L'annuncio arriverà in un "futuro non troppo distante".

I fan hanno subito iniziato a speculare sul fatto che potrebbe trattarsi di un nuovo Danganronpa, oppure di un Mystery Dungeon. C'è invece chi crede si tratti di una nuova proprietà intellettuale. Le ipotesi, comunque, sono tutte molto fumose. Forse è il nuovo gioco dell'autore dei Danganronpa, che ha già reso noto di non essere al lavoro su di un nuovo capitolo.

Spike Chunsoft di suo ha già dei titoli annunciati per il 2023, come ad esempio Master Detective Archives: Rain Code per Nintendo Switch, sviluppato da Too Kyo Games e previsto per la primavera 2023.