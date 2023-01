Resident Evil 4 Remake: notizie in arrivo a gennaio, secondo un noto leaker

Non manca molto all'uscita di Resident Evil 4 Remake, dunque non stentiamo a credere alle nuove informazioni diffuse dal noto leaker Dusk Golem, sempre molto informato per quanto riguarda Capcom, il quale sostiene che notizie precise sul gioco sono previste arrivare a gennaio 2023.

Non è certo una cosa incredibile, considerando che la data d'uscita di Resident Evil 4 Remake è fissata per il 24 marzo 2023, dunque nel primo trimestre dell'anno e siamo già a gennaio. Una presentazione più approfondita sul survival horror in questione è probabile da parte di Capcom, dunque il periodo in cui questa può avvenire è piuttosto ristretto a questo punto.



"Direi che è molto probabile vedere alcune novità su Resident Evil 4 Remake questo mese", ha riferito Dusk Golem, "Ci sono decisamente delle implicazioni, considerando l'evento stampa sul gioco a dicembre e il fatto che solitamente Capcom comincia a spingere fortemente sui giochi in uscita negli ultimi tre mesi prima dell'uscita.

D'altra parte, proprio nei giorni scorsi è emerso che Capcom sta ultimando lo sviluppo su Resident Evil 4 Remake, dunque la possibilità di una presentazione nel mese di gennaio 2023 è piuttosto concreta, attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione.