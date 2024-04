Fallout Shelter aggiornato con contenuti tratti dalla serie TV di Prime Video

Per festeggiare il lancio della serie TV di Prime Video , e per sfruttarne il traino, Bethesda ha aggiornato Fallout Shelter aggiungendo dei contenuti dedicati. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un gioco free-to-play scaricabile su PC, mobile e console in cui bisogna allargare e gestire un Vault.

Tante novità a tema Fallout

Fallout Shelter aggiornato per la serie TV

Oltre all'aggiornamento di Fallout Shelter, Bethesda ha preso molte iniziative per promuovere la serie insieme alla serie TV. Ad esempio Fallout 76 sarà free-to-play per una settimana, mentre tutti i giochi sono in offerta in vari negozi, come Steam.

La compagnia ne ha anche approfittato per annunciare la data di pubblicazione dell'aggiornamento per console di attuale generazione di Fallout 4: il 25 aprile. Il gioco sarà anche verificato per Steam Deck, per la gioia dei possessori della console portatile ibrida con un PC di Valve.