FIFA 22: Title Update 8 patch 1.000.010 disponibile, vediamo i cambiamenti al gioco

FIFA 22 si aggiorna con il Title Update 8 attraverso la patch 1.000.010, disponibile per tutte le piattaforme in queste ore e destinata a correggere alcuni problemi emersi nel gioco, più che aggiungere nuove caratteristiche, come vediamo dai dettagli ufficiali.

Per quanto riguarda il Gameplay, la patch del 29 marzo 2022 introduce la possibilità di interrompere la mossa Drag to Drag, in modo da ridurne la durata e interrompendo l'animazione attraverso il giusto input con l'analogico.

FIFA 22, alcuni dei Kit Retro rilasciati in questi giorni

Inoltre, sono stati corretti alcuni problemi con l'auto switching durante un cross e il fatto che, in alcuni casi, un gol segnato proprio nell'ultimo momento di una partita non veniva conteggiato nel riepilogo finale.

Corretto anche un piccolo problema nell'animazione del calcio d'inizio, che nella modalità multiplayer cooperativa prendeva più tempo di quanto era inizialmente previsto. Aggiustato anche un raro problema secondo il quale il portiere si lanciava contro il portatore di palla in uscita, anche senza che questa azione venisse richiamata dal giocatore.

Altre correzioni riguardano anche la modalità Volta, con l'opzione Arcade che poteva risultare non utilizzabile nonostante lo fosse, e sistemati alcuni problemi con i Pro Club per quanto riguarda informazioni e interfaccia utente, che in certi casi non mostravano i dati corretti. Per il resto, sono stati aggiornati alcuni kit e stadi e aggiunte 51 nuove "teste" di giocatori migliorate per calciatori noti, che potranno essere visibili dopo l'aggiornamento ai server. Trovate tutte le informazioni a questo indirizzo.

Per il resto, abbiamo visto nei giorni scorsi che sono disponibili i Kit Retro per Milan, Inter e altre 10 squadre iconiche.