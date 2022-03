PS5 da GameStop in vendita domani 30 marzo, ecco i dettagli per acquistare

PS5 tornerà disponibile all'acquisto su GameStop domani, 30 marzo 2022, ancora attraverso la stessa iniziativa vista nei giorni scorsi, ovvero tramite la diretta sul canale ufficiale della catena di rivenditori, come vediamo nei dettagli diffusi in queste ore.

L'organizzazione sembra essere la stessa vista anche la settimana scorsa: durante la diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, la catena metterà in vendita alcune PS5 Standard, ovvero la versione con il lettore ottico, in un momento non precisato ma che verrà comunicato durante la trasmissione.

Questo significa che, ovviamente, sarà necessario seguire la trasmissione di GameStop per sapere quando poter tentare l'acquisto di PS5, dunque vi rimandiamo fin da ora al canale Twitch ufficiale della compagnia in modo da tenere presente il link da seguire domani, come riferito anche nei messaggi pubblicati sui social in questi minuti.

La puntata di domani di GameStop TV, che in base al programma sarà condotta da Kobe e Kafkanya, inizierà alle ore 16:00 e andrà avanti fino alle 18:00, con la vendita di PS5 che verrà piazzata in momenti ancora non noti all'interno di questo arco di tempo.