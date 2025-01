Il film di Shadow of the Colossus è ancora vivo e vegeto, ma la produzione non è ancora iniziata

Sapevate che è in lavorazione un film di Shadow of the Colossus? Se la risposta è "no", è comprensibile, visto che è stato annunciato nell'ormai lontano 2009 e non si hanno avuto aggiornamenti concreti sui lavori sin dal 2014. Almeno fino a oggi, dato che il regista Andrés Muschietti (It, The Flash) ha confermato che il progetto è ancora in piedi, per quanto ci sono alcuni nodi da sciogliere, soprattutto di natura economica, prima di entrare in produzione.

Facendo un breve riassunto, l'adattamento era stato annunciato nel 2009, suggerendo un possibile coinvolgimento di Fumito Ueda, il creatore di Shadow of the Colossus. Nel 2012 al progetto si è unito Josh Trank (regista di Chornicle e Fantastic 4 - I Fantastici Quattro) e l'anno successivo anche lo sceneggiatore Seth Lockhead (Hanna). Nel 2014 Trank ha lasciato la produzione e al suo posto è subentrato Andrés Muschietti. Da allora non ci sono state più novità concrete sullo stato dei lavori.