Final Fantasy 7 Remake, rilasciati i wallpaper di Tifa e Aerith

Square Enix ha pubblicato alcuni wallpaper, per desktop e smartphone, di Final Fantasy 7 Remake. Più precisamente si tratta di immagini di Tifa Lockhart e Aerith Gainsborough, due delle protagoniste.



Trovate le immagini a risoluzione massima in fondo a questa notizia. Se vi servono altre risoluzioni, visitate il sito ufficiale di Final Fantasy 7 Remake.



L'energia mako è la linfa vitale del pianeta e il combustibile che dà sostentamento alla città di Midgar. Sfruttando questa risorsa per alimentare i suoi reattori, la compagnia elettrica Shinra ha ormai preso il controllo dell'intero pianeta. Un gruppo di idealisti conosciuto come Avalanche rappresenta uno degli ultimi bastioni della resistenza.



Cloud, un ex membro dell'unità d'élite SOLDIER divenuto mercenario, partecipa a un'operazione del gruppo Avalanche per distruggere il reattore 1 nella città di Midgar. Il bombardamento getta la città nel caos, e nel bel mezzo di questo inferno Cloud viene tormentato da alcune visioni di un terribile nemico che credeva morto da molto tempo.



Dopo queste allucinazioni, incontra una giovane ragazza che gli regala un fiore giallo. In quell'istante, i due vengono circondati da un vortice di ombre. Ancora una volta, ha inizio una storia che determinerà il destino di un mondo intero.