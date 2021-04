Fire Emblem: Path of Radiance e Radiant Dawn, remake in sviluppo su Nintendo Switch?

Fire Emblem: Path of Radiance e Radiant Dawn potrebbero ricevere dei remake su Nintendo Switch, o comunque potrebbe esserci un nuovo capitolo collegato direttamente ai suddetti capitoli usciti tra Gamecube e Wii, in base a quanto riferito da un insider considerato affidabile, ma ovviamente senza alcuna conferma effettiva.

La questione viene presa in considerazione perché il medesimo utente Reddit che ha postato queste nuove informazioni aveva fatto diverse anticipazioni su Fire Emblem: Three Houses, a circa un mese di distanza dalla presentazione del gioco, che si sono poi rivelate vere, cosa che fa pensare possa essere una persona informata dei fatti, per quanto riguarda la serie in questione.

Nel suo nuovo intervento su Reddit, l'utente "thanibomb" ha risposto a una discussione specifica sul subReddit di Fire Emblem facendo intuire che ci sia qualcosa di grosso in arrivo, per quanto riguarda un possibile ritorno al mondo di Tellius per la serie Fire Emblem. Quest'ultimo è il continente in cui si svolgono appunto le storie di Fire Emblem: Path of Radiance e Radiant Dawn, due capitoli che sembra abbiano ricevuto particolari attenzioni da parte di Nintendo per quanto riguarda i contenuti periodici per Fire Emblem Heroes, facendo pensare a una qualche iniziativa al riguardo.

Secondo molto utenti, questa insistenza su Ike e i protagonisti dei due capitoli usciti su Gamecube e Wii potrebbe essere collegata a qualche iniziativa di ordine minore, ma l'insider in questione ha fatto capire che potrebbe invece esserci qualcosa di grosso al riguardo, evidenziando la questione con degli emoji rivolti a un altro utente che pensava a un possibile rilascio dei remake nel corso del 2020, in corrispondenza con i vari eventi emersi in Fire Emblem: Heroes.

L'idea che deriva da tutto questo è che Nintendo potrebbe avere in programma i remake di Fire Emblem: Path of Radiance e Radiant Dawn su Nintendo Switch e che questi sarebbero dovuti forse uscire nel corso del 2020 ma sono incappati negli ovvi ritardi che hanno caratterizzato l'anno in questione a causa del Covid-19. Tuttavia, questi sarebbero comunque ancora in programma e potrebbero arrivare quest'anno, ma prendiamo il tutto come una semplice speculazione, per il momento.