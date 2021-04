Classifica Steam: Outriders il più venduto, It Takes Two e Forza Horizon 4 a seguire

Outriders continua a convincere su Steam, ancora primo in classifica

Outriders continua a dominare la classifica Steam, dimostrandosi anche per questa settimana il gioco più venduto sul digital delivery di Valve, almeno stando ai dati relativi ai ricavi, con It Takes Two ancora secondo e Forza Horizon 4 a seguire.

Si conferma dunque un lancio di successo quello di Outriders anche su Steam, considerando che compariva in prima posizione anche la settimana precedente. Di fatto, le prime due posizioni rimangono le stesse con anche It Takes Two che si conferma in seconda posizione, dimostrando come Josef Fares e il team Hazelight siano riusciti a lanciare un gioco in grado di fare ottima presa sul pubblico.

Le cose cambiano a partire dalla terza posizione, che nella settimana terminata oggi, 11 aprile 2021, vede il ritorno di Forza Horizon 4, probabilmente anche grazie allo sconto del 35% applicato in questi giorni su Steam all'ottimo racing game di Playground Games e Microsoft. Rimanendo in tema Xbox Games Studios, in quarta posizione troviamo Sea of Thieves e in sesta Halo: The Master Chief Collection, a dimostrazione di come i titoli Xbox vadano sempre decisamente bene su PC.

Allo stesso modo, in quinta posizione troviamo proprio Horizon Zero Dawn, cosa che dimostra come anche i titoli Sony facciano ancora bene su Steam. Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti su Steam nella settimana conclusasi oggi, 11 aprile: