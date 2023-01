Fortnite x Dead Space: la collaborazione è al centro di un leak che ne indica i contenuti

Fortnite continua ad espandersi e, dopo l'arrivo dell'update 23.20, pare che sia previsto anche un pacchetto a pagamento dedicato a Dead Space. Tramite un datamining, è stato scoperto un contenuto in collaborazione con il gioco horror.

Precisamente, è stato indicato che il pacchetto di contenuti in collaborazione tra Fortnite e Dead Space includerà una skin per il personaggio, due dorsi decorativi, un piccone, una emote legata al personaggio e delle missioni che permettono di ottenere fino a 1.500 V Bucks."

L'informazione è stata condivisa dall'account francese zatheo_ e poi tradotta e condivisa da vari account inglesi dedicati a Fortnite, come quello di Shiina che potete vedere qui sotto.

Per il momento non abbiamo una conferma ufficiale della collaborazione tra Fortnite e Dead Space, ma non pare affatto improbabile. Il remake del gioco è in uscita a breve termine e quindi non è strano che EA ed Epic Games abbiano stretto un accordo per pubblicizzare il gioco horror tramite Fortnite. Non sappiamo nemmeno quale sia il costo di questo bundle, ma possiamo supporre che sarà acquistabile solo tramite denaro reale e non tramite V-bucks.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere che il pacchetto venga annunciato o che Epic Games smentisca l'informazione. Trattandosi di dati ottenuti con il dataming pare difficile che siano errati, ma è sempre possibile che vi siano dei problemi negli accordi tra le due parti e che, infine, il contenuto non venga aggiunto in Fortnite.

Altri rumor parlano di una collaborazione tra Fortnite e Family Guy/Griffin.