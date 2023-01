Silent Hill 2 Remake: l'IA dei nemici è stata ricreata da zero

Bloober Team per il remake di Silent Hill 2 sta progettando da zero l'IA dei nemici e apportando alcuni ritocchi al sistema di combattimento per renderlo più divertente rispetto all'originale. Questo perlomeno stando alle dichiarazioni del producer della serie Motoi Okamoto e il concept artist Masahiro Ito in un'intervista con IGN Japan.

"Per prima cosa, stiamo migliorando il design dei combattimenti, qualcosa su cui abbiamo ricevuto molti feedback nell'originale", ha detto Ito. "Farlo sarebbe stato difficile senza cambiare il modo in cui i mostri si muovono e agiscono, quindi abbiamo provato a rimanere fedeli al design originale al tempo stesso aggiungendo elementi ai combattimenti che risultino divertenti e nuovi per il remake, nel mentre stiamo migliorando alcuni dei nemici del gioco."

"Stiamo ricreando l'IA dei nemici da zero per progettarla in modo tale che i combattimenti risultino più divertenti per i giocatori", ha aggiunto Okamoto. "L'amore di Bloober Team per l'originale è forte, quindi non aggiungeranno semplicemente dei nuovi nemici. Stanno cercando dei piccoli dettagli che possano aiutare a rendere divertenti i combattimenti, il che significa cambiare l'IA o piccoli elementi di design. Potrebbe sembrare lo stesso gioco, ma è differente se lo osservi bene. Hanno fatto davvero un buon lavoro".

Ito ha aggiunto che il lavoro svolto sull'IA, nonché i cambiamenti e accorgimenti per il sistema di combattimento realizzati da Bloober Team rendono il remake di Silent Hill 2 un'esperienza persino più interessante dell'originale per PS2.

"Penso che il remake si stia rivelando un'esperienza più interessante dell'originale", ha aggiunto Ito.

Il Remake di Silent Hill 2 è attualmente in sviluppo per PS5 e PC, ma al momento è sprovvisto di una data di uscita. Nella stessa intervista Ito e Sakamoto hanno spiegato come la grafica di nuova generazione renderà il remake persino più spaventoso dell'originale.