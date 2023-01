Ultimate Sackboy ha ora una data di uscita ufficiale su iPhone e Android

Sony ha annunciato la data di uscita di Ultimate Sackboy, il gioco platform per iPhone e Android. La data da segnarsi sul calendario è il 21 febbraio 2023.

Ultimate Sackboy propone una serie di percorsi all'interno del quali Sackboy - personaggio della saga di Little Big Planet creata da Media Molecule per PS3 - può correre. Si tratta in sostanza di un classico "infinite runner" nel quale muoviamo Sackboy da una corsia all'altra, raccogliendo Bolle, evitando ostacoli e sfruttando varie abilità per eseguire movimenti unici.

Potremo anche raccogliere una serie di elementi cosmetici per Sackboy. La saga è da sempre caratterizzata dalla possibilità di modificare liberamente l'aspetto del personaggio e anche Ultimate Sackboy sembra proporre un gran numero di vestiti, cappelli e non solo. Probabilmente alcuni di questi contenuti saranno disponibili anche o solo dietro pagamento con denaro reale.

Ultimate Sackboy è sviluppato da Exient, un team inglese con base a Oxford. Lo stesso team ha realizzato il gioco Lemmings per mobile, un puzle game classico offline di successo. Qui sotto potete inoltre vedere il trailer di Ultimate Sackboy.

È già disponibile la pre-registrazione tramite Google Play, a questo indirizzo.

Sackboy è apparso, oltre che in Little Big Planet, anche in Sackboy Una Grande Avventura. Quest'ultimo è un platform 3D classico, mentre i precedenti titoli sono platform a 2 dimensioni e mezzo con un grande focus sulla creazione di livelli da condividere online. Esiste anche un gioco di kart dedicato al personaggio. Media Molecule è anche autore di Dreams.