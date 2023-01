Il Cortocircuito di oggi celebra il funerale di Stadia e parla anche di Ubisoft e The Last of Us

Il Cortocircuito torna oggi, 18 gennaio 2023, con una puntata speciale. Avremo modo di parlare di Google Stadia, di Ubisoft e della prima puntata della serie TV di The Last of Us. L'appuntamento è alle 16.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it.

A guidare la puntata ci saranno come sempre Pierpaolo, Francesco e Alessio, che celebreranno il funerale di Stadia, la criticata ma comunque spesso apprezzata piattaforma di game streaming di Google, che ci dice addio insieme a una manciata di contenuti esclusivi che non saranno più disponibili.

Asciugate le lacrime, sarà il turno di Ubisoft, che non si trova in un momento esattamente positivo vista la cancellazione interna di vari giochi e l'ennesimo rimando di Skull and Bones, di cui perlomeno abbiamo visto un nuovo gameplay.

In chiusura sarà invece il momento di The Last of Us. Il gioco di Sony è da poco arrivato in formato televisivo e abbiamo quindi la possibilità di parlare di quanto realizzato da Neil Druckmann e da HBO. La prima puntata vi ha convinti? Ditecelo in live!

