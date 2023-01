Stellaris: annunciato il DLC First Contact con un trailer

Paradox Interactictive ha annunciato con un teaser trailer il First Contact Story Pack di Stellaris, un DLC che si concentra sulle civiltà che ancora non viaggiano nello spazio e devono vivere il "primo contatto", ovvero il primo incontro con una razza aliena.

Si tratta del quinto Story Pack di Stellaris e introdurrà nuove origini, opzioni per interagire con le civiltà e funzioni, come un sistema di occultamento. Il focus come detto in apertura, sarà quello del "primo contatto", che a quanto pare non sempre sarà pacifico.

"Non siamo soli! La galassia è vasta e piena di meraviglie, ma è anche costellata di imperi alieni in cui ti imbatterai, che tu lo voglia o meno. First Contact offre un nuovo insieme di origini e meccaniche che daranno ai giocatori l'opportunità di raccontare storie sui primi contatti della propria civiltà con visitatori dalle stelle... non necessariamente pacifici!", recita la descrizione ufficiale.

Al momento il il First Concanct Story Pack di Stellaris non ha una data di uscita precisa, ma è stato confermato il lancio assieme alla versione 3.7 "Canis Minor". Nel frattempo potete aggiungerlo alla vostra wishlist di Steam a questo indirizzo.