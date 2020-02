Frictional Games ha pubblicato un teaser del suo nuovo gioco

Frictional Games ha pubblicato un teaser trailer del suo nuovo gioco, non ancora annunciato e di cui si sa davvero pochissimo. Il titolo del video è "I am Tasi" e inizia con una schermata nera rotta da una voce femminile. Il video chiude su di uno scenario desertico in cui si vede una luce provenire da un buco su di una duna creato da non so si sa bene cosa, probabilmente da un oggetto caduto dal cielo.



Frictional Games è una software house famosa per i suoi titoli horror di qualità eccezionale, studiati con grande cura, tra i quali i Penumbra, Amnesia: The Dark Descent e il più concettuale SOMA. È anche lo studio cui dobbiamo la nascita degli youtuber che urlano nei let's play fingendo di essere terrorizzati dai giochi.



Purtroppo non si sa davvero niente sul nuovo gioco, a parte che dovrebbe essere anch'esso un horror, almeno stando alle dichiarazioni del capo dello studio risalenti ormai ad anni fa. Qualche settimana fa è stato aperto un sito teaser nel cui centro si vede un feto pulsante. Dal sito ufficiale si accede a una cartella del press kit in cui si possono vedere delle immagini misteriose. Per il resto si può solo aspettare.