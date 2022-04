Fueled Up annunciato per PS4, Xbox One e PC, è un gioco multiplayer co-op per 4 persone

Fireline Games ha annunciato Fueled Up, gioco tutto incentrato sul multiplayer cooperativo a quattro persone, sia in locale che online. Sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One entro la fine del 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Fueled Up viene descritto come un gioco cooperativo da divano caotico per quattro giocatori. Voi e i vostri compagni di squadra vestire i panni di quattro astronauti alieni e avrete il compito di aggiustare una nave spaziale prima che venga distrutta da una gigantesca piovra spaziale.

Per fare ciò sarà necessario fare gioco di squadra per risolvere le emergenze, come incendi e falle, completando una serie di sfide, nel mentre dovrete vedervela con pericoli come wormhole, piogge di asteroidi e calamari spaziali. Come accennato in precedenza Fueled Up punta l'accento sul multiplayer cooperativo, ma sarà presente anche una modalità single-player. Inoltre, è possibile giocare assieme a un amico sfruttando un solo controller.

"Fueled Up è un caotico gioco cooperativo da divano per un massimo di quattro giocatori. Tu e i tuoi compagni di equipaggio dovete rifornire di carburante, riparare e recuperare le astronavi danneggiate prima che il malvagio Space Octopus si metta i suoi tentacoli su di loro! Riporta le astronavi in ​​salvo mentre affronti pericoli inaspettati come wormhole, docce di asteroidi e calamari spaziali. Tieni i motori accesi, ripara le brecce nello scafo e spegni gli incendi o rischi che la nave esploda! Non ci sono giorni noiosi nella vita di un ingegnere del recupero di un'astronave!"

"In Fueled Up esplorerai pericolose galassie, affronterai pericoli sempre più impegnativi mentre cercherai di superare il gigantesco Space Octopus. Se ci riuscirai, diventerai il miglior ingegnere di recupero di astronavi che l'universo abbia mai visto!"

Caratteristiche: