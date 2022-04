Epic Games investe in Aquiris, che lavora a un nuovo gioco misterioso

Il creatore di Fortnite, Epic Games, ha investito e firmato un accordo di pubblicazione con lo sviluppatore brasiliano Aquiris per un gioco non annunciato e per una collaborazione a lungo termine.

Lo studio è meglio conosciuto per la serie Horizon Chase e la sua release - per Apple Arcade - Wonderbox, ma Aquiris sta anche lavorando su un nuovo gioco, attualmente non annunciato. Epic Games lo pubblicherà insieme a un numero imprecisato di altri titoli futuri. Aquiris ha detto che l'investimento darà forma ai prossimi 15 anni dello studio.

Horizon Chase

Il CEO Mauricio Longoni ha detto: "Siamo entusiasti di collaborare con Epic Games. È una conferma di quanto Aquiris ha costruito finora, e non vediamo l'ora di mostrare al mondo ciò a cui stiamo lavorando insieme. Il potere editoriale di Epic e la stretta collaborazione in termini di tecnologia, business intelligence e sviluppo del prodotto ci aiuteranno ad aumentare la qualità e la portata dei nostri titoli".

Hector Sanchez, capo della pubblicazione di terze parti presso Epic Games, si unirà al consiglio di amministrazione di Aquiris come risultato dell'investimento. Ha detto: "Aquiris non solo ha un occhio attento per le esperienze ludiche di qualità, ma ha dimostrato grandi capacità artistiche e tecniche con il loro utilizzo di Unreal Engine nei loro prodotti. Siamo onorati di avere questa opportunità di rafforzare il nostro rapporto con uno degli studi più importanti nella crescente scena di sviluppo dell'America Latina".