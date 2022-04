Multiplayer.it: video dei Best Of con Enel X Way al Gran Premio di Formula E a Roma Eur

Come vi abbiamo già raccontato, Multiplayer.it - con gli inviati speciali Pierpaolo, Alessio e Francesco - ha seguito, commentato e curiosato dietro le quinte del Gran Premio di Formula E a Roma Eur, in compagnia anche dello sponsor Enel X Way. Ora, vi proponiamo un video dei Best of dell'evento.

Durante l'evento, abbiamo intervistato Marco Santini - e-Mobility Marketing Specialist presso Enel X Way Italia - e Michele Cecchini - Head of eMotorsport Enel X Way -. Non sono poi mancati vari momenti "goliardici" con il trio che fa a gara a chi produce più energia cinetica nella stanza dove i movimenti e i suoni vengono tramutati in energia elettrica, alla scalata di Alessio nella parete di arrampicata... fino alla futuristica Mercedes che al posto del navigatore ha una mappa di Flight Simulator.

Se poi vi interessasse vedere l'intera live, ricordate che potete trovarla su Twitch o direttamente nella nostra notizia dedicata, a questo indirizzo.