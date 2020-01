Games With Gold, febbraio 2020: ecco i giochi Xbox One gratis per gli abbonati

I Games With Gold di febbraio 2020 sono appena stati annunciati da Microsoft: ecco qui di seguito i giochi Xbox One che gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis.



Dal 1 al 29 febbraio sarà disponibile per il download TT Isle of Man: Ride on the Edge, lo spettacolare racer a due ruote basato sulla celebre competizione internazionale.



Dal 16 febbraio al 15 marzo sarà invece la volta di Call of Cthulhu, l'inquietante avventura sviluppata da Cyanide e basata sui romanzi di H.P. Lovecraft.



Per quanto riguarda invece i titoli per Xbox e Xbox 360, dal 1 al 15 febbraio si potrà scaricare Fable Heroes, mentre dal 16 al 29 febbraio sarà la volta di Star Wars: Battlefront.