Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, primo trailer per il film d'animazione

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il nuovo film d'animazione prodotto da Warner Bros. e basato sulla celebre saga di picchiaduro a incontri, si mostra con il primo trailer.



In uscita nel corso della primavera, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge riprende i più famosi personaggi del franchise, impegnati nell'immancabile torneo.



La sfida fra i campioni del Regno Esterno e della Terra si combatterà senza esclusione di colpi, come da tradizione, e gli eroi di turno, capitanati da Raiden, dovranno impedire al perfido Shang Tsung di avanzare verso la nostra dimensione.



La regia di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è affidata a Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham e Justice League: Throne of Atlantis) mentre la sceneggiatura è opera di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans).