Mortal Kombat, un film d'animazione in arrivo quest'anno da Warner Bros.

Warner Bros. e NetherRealm stanno preparando un nuovo film d'animazione su Mortal Kombat, ha svelato Hollywood Reporter, destinato ad arrivare presto, visto che l'uscita è prevista per la prima metà del 2020.



Il titolo del film dovrebbe essere Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e dovrebbe veder tornare sulla scena i personaggi più famosi della serie, in versione animata. Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo ma ci sono alcune indicazioni sul cast che comporrà i doppiatori del cartone animato, all'interno del quale troviamo Joel McHale (Community) a interpretare Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) a dare la voce a Sonya Blade, Ike Amadi sarà Jax Briggs, Kevin Michael Richardson nel ruolo di Goro, Robin Atkin Downes a interpretare Kano, Jordan Rodrigues darà la voce a Liu Kang, David B. Mitchell a Raiden, Artt Butler a Shang Tsung, Steve Blum a Sub-Zero, Darin De Paul sarà Quan Chi, Grey Griffin nel doppio ruolo di Kitana e Satoshi Hasash, mentre Patrick Seitz sarà Scorpion e Hanzo Hasashii. Infine, Fred Tatasciore interpreterà il misterioso Demon Torturer.



La regia di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge è affidata a Ethan Spaulding (Batman: Assault on Arkham e Justice League: Throne of Atlantis) mentre la sceneggiatura è opera di Jeremy Adams (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans). Chiaramente, questo film d'animazione non ha nulla a che fare con il film live action di Mortal Kombat che è attualmente in produzione e dovrebbe arrivare il 5 marzo 2020.