Google: nuova visualizzazione con icone nei risultati delle ricerche, per "maggiore chiarezza"

Nella giornata di oggi, utilizzando Google, avrete probabilmente notato una modifica nella visualizzazione dei risultati delle ricerche, che ora riportano icone e indirizzi sopra i classici titoli delle pagine trovate, ebbene fa tutto parte di un aggiornamento deciso dalla compagnia per assicurare maggiore chiarezza d'informazione.



Sebbene a prima vista possa sembrare che sia stata attivata una sorta di estensione o una modifica nelle opzioni di visualizzazione, quando non addirittura una sorta di malware che ha modificato il sistema di ricerca per i maggiori ipocondriaci del computer, si tratta invece di una modifica effettuata da Google lato server, dunque non dipendente dai singoli dispositivi ma dal sistema stesso di ricerca.



Il cambiamento può sembrare appesantire un po' le pagine, con aggiunge non molto necessarie come i loghi delle compagnie a cui si riferiscono le pagine internet riportati come piccole icone in alto a sinistra sopra ogni risultato e titoli ridondanti che occupano spazio un po' inutilmente, ma in linea di massima si apprezza la volontà di dare maggiore chiarezza ai risultati delle ricerche effettuate con Google.



D'altra parte, bisogna dire però che l'asettica semplicità delle pagine di Google ha sempre contraddistinto il celebre motore di ricerca, contribuendo probabilmente anche al suo successo planetario, dunque una scelta che sembra andare in controtendenza con lo spirito originario può essere alquanto controversa, ma vedremo quali saranno le reazioni a questo cambiamento e le sue evoluzioni.