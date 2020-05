Games With Gold giugno 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Games With Gold si rinnova a giugno 2020 con quattro nuovi giochi Xbox One, scaricabili gratis dagli abbonati al servizio Microsoft e utilizzabili sulla console nativamente o in retrocompatibilità.

Si tratta di Shantae and the Pirate's Curse e Coffee Talk per Xbox One, del classico Destroy All Humans! per Xbox e dello shoot 'em up Sine Mora per Xbox 360.

Disponibile per il download dal 1 al 30 giugno, Shantae and the Pirate's Curse è il terzo episodio della serie targata WayForward Technologies e ci mette nei panni di Shantae, la scaltra mezzo-genio che nel giocosi trova a collaborare con la piratessa Risky Boots per salvare Sequin Land.

Coffee Talk, scaricabile dal 16 giugno al 15 luglio, è invece una sorta di curiosa visual novel in pixel art, un "simulatore di bar" in cui il nostro compito sarà quello di ascoltare i problemi dei clienti e aiutarli servendogli una bevanda calda con gli ingredienti più adatti.

Infine, Destroy All Humans! e Sine Mora potranno essere scaricati rispettivamente dal 1 al 15 giugno e dal 16 al 30 giugno. Qui in calce trovate il tradizionale trailer con la line-up del prossimo mese.