Gears of War 3 su PS3? L'incredibile video di una versione del gioco Xbox 360 su devkit PlayStation

Gears of War 3 sarebbe potuto uscire su PS3, a quanto pare, almeno tecnicamente (e a patto di risolvere diversi problemi da quello che si vede), visto che è emerso in queste ore un incredibile video che, in base ad alcune fonti, mostra una build più o meno funzionante della celebre esclusiva Xbox 360 sulla console rivale.

La build in questione di Gears of War 3 risale al maggio del 2011, dunque ben prima che Microsoft acquisisse totalmente la proprietà intellettuale. All'epoca il gioco era sviluppato da Epic Games ma come esclusiva Xbox 360, nonostante il team sia rimasto sempre in rapporto di third party con Microsoft. Cos'è dunque il video riportato qui sotto? Secondo alcuni insider, come Shinobi che l'ha riportato su Twitter, potrebbe essere una sorta di prototipo sperimentale sviluppato internamente da Epic Games, anche se difficilmente poteva trattarsi di una build destinata ad andare da qualche parte.

Secondo altri, che sono intervenuti in seguito correggendo il tiro, si tratterebbe invece di un port non ufficiale, effettuato da Xbox-Underground dopo aver avuto accesso in maniera illegale al codice sorgente di Gears of War 3 e ricompilandolo in maniera molto estesa per funzionare su PS3. L'evento risale al 2011 ma il video visibile in questa pagina è emerso praticamente adesso, almeno nella forma completa.

Da notare che il gioco presenta parecchi problemi tecnici in questo stato, tra glitch vari, risoluzione bassa e frame-rate decisamente lontano dalla stabilità, rendendolo a tutti gli effetti una sorta di work in progress, ma i contenuti sembrano esserci e in ogni caso risulta alquanto impressionante vedere uno dei giochi-simbolo di Xbox sulla console rivale.

Tuttavia, c'è da dire che non si rilevano particolari segni distintivi che si tratti di una build funzionante su devkit PS3, considerando che anche l'interfaccia resta completamente mappata sul controller di Xbox 360.