Apex Legends stagione 5, Respawn ha annunciato la prima caccia settimanale di sempre

Respawn Entertainment ha annunciato "Fantasma a Pezzi" la prima caccia settimanale di sempre di Apex Legends Stagione 5. Si tratta di una ricerca che durerà tutta la stagione e vi chiederà di trovare nove pezzi di un misterioso artefatto.

"Fantasma a Pezzi" è la prima Caccia Settimanale di sempre in Apex Legends. La Stagione 5, intitolata La Fortuna degli Audaci, introduce la prima missione in Apex Legends. I giocatori con occhio acuto e curiosità per i misteri delle Outlands dovranno trovare nove pezzi che andranno a comporre un misterioso artefatto. Coloro che lo faranno saranno ricompensati generosamente. Le Missioni, infatti, daranno loro un modo per ottenere nuove ricompense in-game. Senza considerare che potranno scoprire nuovi elementi della storia che Respawn continua a scrivere.

I videogiocatori possono ora iniziare la prima Caccia Settimanale di questa stagione. Si tratta di un'incursione nella notte di Kings Canyon. Non importa che siate da soli o con la vostra squadra, per guadagnare Premi dovrete sbloccare la missione in prima persona. Le ricompense sbloccano progressivamente la storia dell'artefatto "Fantasma a Pezzi". Recuperando tutti e nove i pezzi della reliquia, i giocatori faranno un tuffo nel passato per scoprire un segreto per cui le Outland potrebbero non essere pronti.

Affronterete la ricerca?