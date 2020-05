Hunt: Showdown, cross-play disponibile tra PS4 e Xbox One con l'aggiornamento 1.3

Hunt: Showdown è stato aggiornato da Crytek con l'aggiunta del cross-play tra PS4 e Xbox One, dunque con la possibilità di giocare in multiplayer anche tra utenti delle due console, tra le caratteristiche introdotte con l'update 1.3 diffuso in queste ore dal team.

Si tratta ancora di una fase iniziale di introduzione della funzionalità, con la possibilità di trovare giocatori pescando da entrambe le piattaforme solo in maniera random. Gli inviti, per il momento, funzionano solo per chi utilizza la stessa piattaforma, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

In ogni caso, si tratta già di un passo importante, anche perché una volta superato l'ostacolo dell'attivazione del cross-play poi il resto dovrebbe essere più semplice da implementare. Quando ci si trova in squadra con un altro giocatore sulla stessa console, questo sarà segnalato da un'icona riferita alla console in questione, altrimenti se il giocatore utilizza la piattaforma opposta viene visualizzato un controller.

Si tratta in ogni caso di una soluzione probabilmente ancora temporanea in attesa di ulteriori definizioni e miglioramenti. L'aggiornamento 1.3 di Hunt: Showdown è stato rilasciato ad aprile su PC e arriva dunque in questi giorni su PS4 e Xbox One, portando con sé anche diverse altre novità.

Tra le aggiunte applicate con l'update in questione segnaliamo la presenza del tramonto come possibile momento temporale in cui ambientazione le missioni, che ovviamente modifica anche lo scenario circostante, e un nuovo Blood Bonds Legendary Hunter, il Redneck. Tra le altre evoluzioni c'è anche una nuova variante AI con Dr. Grunt, un nuovo strumento chiamato Decoy Fuses, due nuove armi leggendarie e l'Avtomat come rielaborazione di arma. Trovate comunque tutte le informazioni sull'update a questo indirizzo.

Per saperne di più su Hunt: Showdown, vi rimandiamo alla guida alla sopravvivenza pubblicata un paio di mesi fa, oltre alla recensione su PS4 ad opera di Tommaso Pugliese.