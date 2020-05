EVE Echoes, il trailer mostra lo spettacolare spin-off mobile di EVE Online

CCP Games e NetEase hanno pubblicato un gameplay trailer di EVE Echoes. Si tratta di uno spettacolare spin-off pensato per dispositivi mobile di nuova generazione basato su EVE Online. Al momento il gioco è in open beta, ma gli sviluppatori pensano di pubblicare la versione definitiva il prossimo agosto. EVE Echoes condivide con il celebre MMO a sfondo spaziale la struttura di gioco e la voglio di connettere insieme migliaia di giocatori in un universo affascinante e sconfinato.

Gli sviluppatori definiscono EVE Echoes come un MMO sci-fi basato sui principi distintivi di EVE Online. In EVE Echoes, i giocatori saranno in grado di forgiare il proprio percorso verso la gloria all'interno di un enorme ambiente sandbox spaziale, formando alleanze con altri piloti di tutta la galassia per modellare un universo persistente.

Il gioco al momento è in fase di testing, ma gli sviluppatori sperano di pubblicarlo ad agosto. EVE Echoes conterrà oltre 100 navi differenti, 8000 sistemi stellari, imperi, corporazioni e un sistema per commerciare. In altre parole, sembra che il gioco originale sia stato compresso e adattato per i dispositivi mobile, mantenendo immutato il suo fascino.

Andando sulla pagina ufficiale del gioco potrete pre-registravi sia su iOS che su Android, così da essere tra i primi a conoscere tutte le novità di questo interessante gioco. EVE Echoes è comunque in open beta dallo scorso dicembre, nel caso in cui vogliate cominciare a familiarizzare coi concetti del gameplay e vedere come procede il lavoro di adattamento di NetEase.