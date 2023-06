Ghost of Tsushima, il film: il regista vuole lasciare spazio per seguiti o altri prodotti

Chad Stahelski, regista dell'adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, ha dichiarato di essere alla ricerca di modi per "lasciare [il film] aperto per espandersi ulteriormente". Stahelski ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista a Comic Book Movie per promuovere la pubblicazione di John Wick: Chapter 4 in Blu-ray.

Ricordiamo che l'adattamento di Ghost of Tsushima è stato annunciato nel 2021. Stahelski è alla regia, mentre Takashi Doscher è stato nominato sceneggiatore nel 2022. Da allora, Stahelski ha dichiarato che l'adattamento avrà "un cast completamente giapponese, in giapponese" e che Sony ha appoggiato la sua scelta.

Verso la fine dell'intervista, Comic Book Movie ha chiesto a Stahelski di parlare del film. Stahelski ha elogiato il gioco originale affermando: "sappiamo di avere un ottimo materiale. Si tratta solo di capire come fare a racchiudere tutte quelle informazioni in un lungometraggio che possa essere utilizzato [come base per] per altri lungometraggi o per un progetto televisivo o per una piattaforma", ha proseguito.

Stahelski ha poi spiegato il desiderio di espandere il suo adattamento oltre un solo film. "Come possiamo farne un grande film di due, due ore e mezza?", ha detto. "Renderlo soddisfacente e lasciarlo aperto per espandersi ulteriormente: questa è la vera sfida".

Inoltre, sappiamo che il film sarà "anti-samurai".