Nintendo Switch: un nuovo Direct questa settimana? Lo suggerisce anche un noto insider

Si stanno intensificando le indiscrezioni secondo cui è in programma un nuovo Nintendo Direct per questa settimana a cui ora si aggiunge anche NateTheHate, noto anche come NateDrake sui social, che sembra aver suggerito una possibile data per l'evento.

L'insider, che in precedenza ha azzeccato diverse soffiate, tra cui l'arrivo della Final Fantasy Pixel Remaster su Switch e PS4, ha svelato ai suoi follower su Twitter che ha in programma di registrare un nuovo podcast nei prossimi giorni. In risposta a un utente che chiedeva il motivo di questo novità, ha risposto che "c'è una possibilità tra il 6.20% e il 6.23%" di un nuovo episodio. In pratica ha suggerito che il prossimo appuntamento sarà tra il 20 e il 23 giugno.

Solitamente il canale di NateTheHale organizza dei podcast anche per commentare le ultime novità dal mondo Nintendo, quindi è piuttosto chiaro che l'insider stia suggerendo l'arrivo di un nuovo Direct.

Come accennato in apertura, nei giorni scorsi sono arrivati altri indizi in tal senso. Ad esempio pochi giorni fa la pagina web del Nintendo Direct è stata aggiornata mentre il portale brasiliano Universo Nintendo ha dichiarato di essere certo di un nuovo appuntamento questa settimana sulla base di fonti affidabili. A questo punto per scoprire la verità non ci resta che aspettare, non molto fortunatamente.