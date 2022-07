I giochi con lootbox in Spagna richiederanno un documento d'identità e saranno vietati ai minori

Il governo spagnolo ha presentato un disegno di legge con l'intenzione di regolamentare i giochi che presentano lootbox e meccaniche gacha, ovvero quei sistemi che prevedono l'uso di valute acquistabili con soldi reali per ottenere ricompense casuali. Nello specifico l'intenzione è quella di proibire ai minorenni di spendere soldi reali nei videogiochi tramite un sistema per verificare l'età basato su un documento d'identità.

Una volta che la legge entrerà in vigore, l'accesso a meccaniche gacha o lootbox che prevedono l'utilizzo di soldi reali richiederanno obbligatoriamente un sistema di riconoscimento basato sul DNI (Documento Nacional de Identidad, l'equivalente della nostra carta d'identità) o tramite biomarcatori.

I publisher saranno anche obbligati a integrare un opzione per limitare la spesa massima di un utente, nonché rivelare apertamente le percentuali di ottenimento dei vari oggetti in palio (cosa che già viene fatta per diversi giochi sul mercato).

Inoltre i titoli con meccaniche gacha e lootbox potranno essere pubblicizzati solo su riviste, siti e altri canali legati al gaming, mentre in televisione potranno essere sponsorizzati solo tra le 01:00 e le 05:00. Nel caso tali regole non verranno rispettate, i publisher andranno incontro a sanzioni che vanno dai 25.000 ai 100.000 euro.