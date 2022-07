Halo Infinite, campagna Co-op: cross-play, obiettivi, server e altre informazioni

Emergono ulteriori informazioni interessanti sulla Campagna cooperativa di Halo Infinite, che come riportato in precedenza sta per partire in beta e porterà con sé diverse caratteristiche tra le quali la presenza di cross-play, obiettivi esclusivi, server dedicati e altro.

Come riportato in precedenza, la beta della Campagna Cooperativa di Halo Infinite partirà il 10 luglio 2022 e durerà circa dieci giorni in questa fase preliminare, per poi essere pubblicata in forma definitiva in una data successiva ancora da precisare.

Si tratta della possibilità di giocare la Campagna che abbiamo visto in single player ma attraverso il multiplayer cooperativo, per un massimo di 4 giocatori.

I team da 4 giocatori possono essere composti da utenti provenienti da piattaforme diverse, essendoci il cross-platform: quindi Xbox Series X|S, Xbox One e PC rientrano tutti nello stesso bacino di utenza, salvo eventuali opzioni da selezionare per evitarlo. Come riportato in precedenza, inoltre, questo update porterà con sé anche la possibilità di rigiocare le missioni attraverso Mission Replay, cosa che consente di rivivere le varie parti del gioco più volte.

La progressione sarà comune a tutti i partecipanti attraverso un sistema di "minimo comune denominatore", in base a quanto riferito. Tra le altre informazioni emerse si parla anche della presenza di obiettivi specifici per la Campagna Co-op e il fatto che le partite in questa modalità funzioneranno su server dedicati, cosa che dovrebbe garantire delle performance ottimali online.

Da notare anche il fatto che, in maniera simile a quanto visto in Halo: Combat Evolved, anche Halo Infinite in modalità cooperativa sfrutterà un sistema di "area di operazione" nella quale devono rimanere i giocatori in partita, in modo da non creare una situazione dispersiva.