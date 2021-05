Gnosia annunciato anche per PC, uscirà su Steam

Playism e Active Gaming Media hanno annunciato che la visual nove Gnosia uscirà anche per PC. Sarà pubblicata su Steam in data ancora da destinarsi. Si tratta di un'ottima notizia per gli appassionati del genere, vista la fama di cui gode l'opera di Petit Depotto.

Gnosia fu originariamente lanciato nel 2019 per PS Vita, ma recentemente è stato portato anche su Nintendo Switch, creandosi una nicchia di appassionati che l'hanno eletto a opera di culto.

Gnosia, uno dei personaggi

Gnosia racconta la storia di una nave spaziale alla deriva che deve affrontare una minaccia letale, conosciuta appunto come Gnosia. La ciurma è stata infiltrata ed è impossibile dire chi sia amico e chi nemico. Riusciremo a scoprirlo parlando con tutti e svolgendo accurate indagini?

Gli sviluppatori definiscono Gnosia come un gioco di ruolo di deduzione sociale fantascientifico in cui bisogna riuscire a individuare lo Gnosia, sfruttando tutte le informazioni a disposizione e rigiocando più volte per sbloccare eventi speciali e scoprire i misteri più profondi dell'avventura.