Twitch: sviluppatore indie chiede agli streamer di non mostrare tutto il suo gioco

Lo sviluppatore indie Archive Entertainment ha inserito una richiesta particolare per gli streamer Twitch e affini nel suo ultimo lavoro: non giocarlo nella sua interezza in live o pubblicando video asincroni. Arrivati a un certo punto di Dragon Audit, questo il nome del gioco, viene infatti chiesto di non continuare a mostrarlo in video o in streaming, così da non rovinare la sorpresa ai potenziali acquirenti.

Nelle FAQ sul sito ufficiale del gioco viene spiegata meglio la richiesta: se la gente può guardarsi l'intero gioco su Twitch o YouTube, non avrà alcuna ragione per comprarlo, visto che stiamo parlando di un'avventura lineare.

Naturalmente alcuni streamer non l'hanno presa bene, affermando che di fatto a un titolo così piccolo possa far comodo avere una maggiore esposizione per vendere qualche copia in più, ma in realtà il dibattito è aperto ormai da anni, perché se è vero che una certa presenza in streaming e video faccia bene a titoli molto grossi e a quelli dai contenuti che non si esauriscono, è tutto da dimostrare che i titoli narrativi più piccoli ne traggano effettivamente un qualche beneficio in termini di vendite.