GOG: in saldo tutti i giochi esclusivi della piattaforma

Il negozio digitale GOG , di proprietà di CD Projekt, ha lanciato una tornata di saldi davvero interessante, perché offre forti sconti sui titoli esclusivi del suo catalogo. Sì, parliamo di giochi acquistabili esclusivamente dalle sue pagine virtuali, vuoi perché vecchiotti o vuoi perché il negozio ha partecipato direttamente all'operazione di recupero, come spiegato dalla descrizione ufficiale stessa: "Cercando di preservarli dall'oblio, vogliamo dare a questi giochi classici davvero unici il risalto che meritano. Dai un'occhiata alla collezione che abbiamo preparato per te, con sconti fino all'88%. Assicurati di acquistare prima che gli sconti finiscano!"

Un'ampia scelta

Legacy of Kain è ancora oggi giocabilissimo

E in effetti alcuni dei titoli acquistabili nei saldi "Only on GOG" sono davvero interessanti e meritano di essere riscoperti, visto anche il prezzo di alcuni inferiore a quello di un cappuccino.

Ad esempio è possibile acquistare Legacy of Kain per 1,19€ invece che per 6,99€. Si tratta del primo capitolo della serie che proseguirà con i Soul Reaver e che ha come protagonista il vampiro Kain. Sostanzialmente parliamo di un action con elementi da gioco di ruolo inquadrato dall'alto pieno di sangue e morte.

Altro gioco, o meglio pacchetto di giochi, che vi consigliamo di acquistare è Might and Magic 6-pack Limited Edition per 1,99€, ossia una raccolta che comprende i primi sei capitoli della serie. Se vi piacciono i giochi di ruolo qui troverete tantissima profondità ad aspettarvi.

Se siete alla ricerca di qualcosa di più moderno, potreste lanciarvi su The Suffering: Ties Than Bind, un action in terza persona con elementi da survival horror che potete portare a casa per 2,39€ invece di 9,49€.

Siete appassionati di avventure e siete alla ricerca di titoli particolari, magari dalle forti tinte horror? Allora riscoprite Elvira: Mistress of the Dark che vi impegnerà non poco per 3,99€ invece di 4,99€.

Insomma, ce n'è davvero per tutti e a prezzi davvero bassissimi. L'unico consiglio è quello di sbrigarvi a scegliere, perché i saldi dureranno ancora soltanto 4 giorni.