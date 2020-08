Google Stadia: i giochi gratis di settembre per gli utenti Pro

Google Stadia avrà una nuova mandata di giochi gratis a settembre 2020 per gli utenti abbonati al programma Stadia Pro e si tratta di una bella infornata di titoli a questo giro, come visibile nel trailer di presentazione riportato qui sopra.

Da notare che tra i giochi dell'elenco compaiono anche alcune caratteristiche peculiari ed esclusive per la versione Google Stadia. Super Bomberman R Online, per esempio, contiene una modalità multiplayer online per ben 64 giocatori contemporaneamente in partita, per la prima volta nel gioco in questione.

Anche Gunsport ha alcune caratteristiche esclusive su Google Stadia, anche se la denominazione "first on Stadia" sembra riferirsi a una sorta di esclusiva temporale sul lancio di queste, in attesa di ulteriori delucidazioni.

I 6 nuovi giochi saranno disponibili dall'1 settembre 2020, mentre fino al 31 di questo mese è ancora possibile scaricare i giochi gratis di agosto 2020 per Google Stadia Pro, ovvero Kona, GRID e Get Packed.