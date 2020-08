Medal of Honor: Above and Beyond sarà presente all'Opening Night Live della Gamescom 2020

Medal of Honor: Above and Beyond è uno dei giochi che verranno presentati più nel dettaglio nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2020, la serata d'apertura condotta da Geoff Keighley che si terrà questa settimana il 27 agosto 2020.

Oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5, che sarà presente con una demo nel corso della serata, un altro gioco che verrà mostrato sarà dunque Medal of Honor: Above and Beyond, sparatutto ad ambientazione bellica che propone il ritorno della nota serie EA in una forma esclusivamente legata alla realtà virtuale.

Il gioco torna alle radici della serie proponendo nuovamente la Seconda Guerra Mondiale, ma in questo caso i combattimenti vengono vissuti in maniera particolarmente intensa e immedesimante grazie all'utilizzo della realtà virtuale, con Medal of Honor: Above and Beyond che verrà rilasciato inizialmente su Oculus Rift.

Geoff Keighley ha annunciato la presenza del nuovo titolo sviluppato da Respawn Entertainment con il tweet riportato qui sotto, nel quale afferma di aver visto il trailer e che il gioco è "veramente bello", come "un'altra magia Respawn da parte di Vince Zampella e del suo team.

In attesa di vederlo in azione, dunque, ricordiamo che Medal of Honor: Above and Beyond è atteso per questo autunno sulle piattaforme Oculus. Nel frattempo, abbiamo saputo che l'Opening Night Live di apertura della Gamescom 2020 durerà due ore e conterrà 38 giochi, la potrete seguire in diretta su Multiplayer.it a partire dalle ore 19:00 del 27 agosto.