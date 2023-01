Gunsport: gli sviluppatori hanno trovato un modo per salvare questa esclusiva Stadia

Gunsport, fino a oggi esclusiva Stadia, si salverà dalla chiusura dei server. Gli sviluppatori, Necrosoft Games, hanno infatti trovato un modo decisamente poco convenzionale per recuperarlo: inserirlo in un altro gioco, Hyper Gunsport, disponibile per PC, Nintendo Switch, console Xbox e console PlayStation.

Attualmente Gunsport è scaricabile dal canale beta del gioco su Steam e consente di giocare solo offline (quindi niente multiplayer). Comunque sia è una buona notizia per la preservazione dello stesso, cui pare che gli sviluppatori tengano molto.

Una delle preoccupazioni derivanti dalla chiusura di Stadia era proprio legata alla perdita delle poche esclusive della piattaforma, visto che gli utenti non potranno più accedere alle loro librerie (tutti gli acquisti sono stati rimborsati). Necrosoft ha valutato la situazione e ha deciso di salvare il suo titolo del 2020, aggiornando il seguito, pubblicato nel 2022. Quindi chi vorrà potrà in qualche modo continuare a giocarci.

La piattaforma di cloud gaming Stadia è stata lanciata senza troppa fortuna nel 2019 e, pur garantendo una qualità superiore a quella dei concorrenti, ha finito per chiudere i battenti a causa dello scarso interesse degli utenti per la sua offerta. Google di suo non sembra averci mai creduto davvero, visto che gli ha dato pochissimo respiro per risollevarsi. Nel 2020 chiuse tutti gli studi first party, cancellando diversi progetti in corso o facendoli dirottare altrove. Nel 2021 annuncio che il servizio non era più una priorità. Infine, nel 2022 ha confermato la chiusura, che era ormai nell'aria.