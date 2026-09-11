Hasbro prende le distanze dai post di propaganda trumpiana con Optimus Prime: “Usato senza permesso”

Lo squallore

Uno dei contenuti presentava Optimus Prime all'interno di un falso poster cinematografico intitolato "Transformers: Age of Deportation", nel quale comparivano anche i simboli del DHS e dell'ICE. Un secondo post mostrava invece Optimus Prime faccia a faccia con un uomo sikh, accompagnato dalle frasi "Self-deport or find out" e "America for Americans. Get off our roads; you don't know how to drive Mr Singh". Quest'ultimo contenuto è stato rimosso, dopo aver ricevuto moltissime critiche, in particolare per il messaggio apertamente razzista che inviava.

Hasbro ha affrontato pubblicamente la questione attraverso i propri canali social, chiarendo di non aver autorizzato l'utilizzo del personaggio. "Optimus Prime è un personaggio molto amato, che rappresenta umiltà, leadership, compassione e giustizia. Hasbro è a conoscenza dei recenti post che utilizzano la sua immagine. Questi post sono stati realizzati senza permesso e non rappresentano il marchio Transformers né Hasbro", ha dichiarato l'azienda.

La vicenda assume inoltre un significato particolare perché è arrivata poco dopo la morte di Peter Cullen, storico doppiatore di Optimus Prime, che ha prestato la propria voce al personaggio per diversi decenni. L'ultima interpretazione di Cullen nei panni del leader degli Autobot dovrebbe comparire in Optimus Prime: Awakening, un cortometraggio destinato a essere proiettato durante le celebrazioni per il 40° anniversario di The Transformers: The Movie.

Non è certo la prima volta che l'amministrazione Trump e derivati usano elementi della cultura pop per la loro propaganda, violentandoli lì dove nelle intenzioni degli autori dovrebbero rappresentare esattamente l'opposto dei messaggi per cui vengono sfruttati senza permesso.