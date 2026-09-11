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Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 costa 20 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Final Fantasy VII Remake Intergrade al prezzo minimo storico. Si tratta del remake del titolo originale risalente al 1997.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/09/2026
Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
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Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Combattimento ancora più vario e divertente

Come anticipato, si tratta del remake del gioco risalente al 1997, con una serie di miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più godibile. Sono presenti infatti azioni dinamiche in tempo reale unite ai tradizionali combattimenti, con un sistema ancora più vario e divertente. Se sei un appassionato, è decisamente un capitolo imperdibile da recuperare, ma alcune scelte narrative potrebbero essere ancora controverse.

Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade

Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Ne approfittiamo anche per ricordati che è possibile preordinare Final Fantasy VII Revelation + Magic Card tramite questo link.

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